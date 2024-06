80e D-Day. Quel est le programme autour d'Argentan ?

Jeudi 6 juin, tous les regards seront portés sur les plages de la Manche et du Calvados pour le 80e anniversaire du Débarquement. Mais ce sera aussi le jour où commencent les commémorations près d'Argentan, et plus précisément à Ecouché. "On est aussi concernés parce que le 6 juin il y a eu des bombardements sur l'arrière, à Ecouché, à Argentan et ailleurs", rappelle Frédéric Leveillé, président de Terres d'Argentan Interco.

La commune organise un hommage en mémoire aux victimes des bombardements jeudi 6 juin à 12h30, et toute la journée, une exposition "Avant/après le bombardement de la commune" est à découvrir en mairie.

Un programme partagé

A l'occasion du 80e anniversaire de la Libération, Terres d'Argentan a décidé de travailler comme un seul territoire avec ses communes. "La volonté a été de se donner les moyens de faire ensemble pour que chacun puisse savoir, connaître et participer aux animations et actions de commémorations qui existeront", souligne Frédéric Leveillé.

Ainsi, l'intercommunalité propose un programme partagé de tous les événements qui auront lieu entre juin et septembre, pour ne laisser aucun village sur la touche. Le programme des commémorations et festivités est à retrouver sur tourisme.terresdargentan.fr.