Caen. 750km de relais : ils courent pour le don d'organe

Un relais de 750km en courant, reliant Paris à Bourg-Saint-Maurice dans les Alpes : la 38e édition de la Course du cœur se déroule de 19 au 23 mars. L'association sportive des agents territoriaux (ASAT) de Caen la Mer, associée à la Mutuelle nationale territoriale (MNT), va y participer pour la quatrième fois. "On a réuni les quatorze coureurs qui vont se relayer durant quatre jours et quatre nuits, explique le président de l'association, Franck Bourrachau. L'objectif n'est pas seulement de courir, mais aussi de délivrer un message à tous les villages, les villes, les écoles qui sont sur la route : encourager le don d'organe et de tissus" poursuit le professeur Hurault-de-Ligny, ancien coureur.

"Un sentiment de devoir accompli"

750km de course pour le don d'organe Impossible de lire le son.

200 communes vont être traversées durant le parcours. Une équipe de coureurs greffés prendra aussi le départ pour sensibiliser et mieux apporter le message. "Le don d'organe c'est oui ou c'est non. Mais si c'est oui, il faut absolument en parler à votre entourage, car le jour où le malheur vous tombera dessus ce sont les proches qui vont témoigner pour vous", affirme le professeur. Il l'affirme d'autant plus, que le nombre d'opposition au don d'organe grimpe en flèche : de 33% à 36,5% en deux ans. "Il y a 24 000 personnes qui sont sur liste, dont des enfants."

Franck Bourrachau a couru il y a deux ans. Cette cause lui "tient à cœur", ayant "deux personnes dans son entourage" concernées par ce sujet. Et comment on se sent en passant la ligne d'arrivée, à la fin du relais ? "On verse sa petite larme parce que ça a piqué pendant les 750 kilomètres, ça a fait mal. Mais c'est un sentiment de devoir accompli", conclut le président.