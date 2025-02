Salon de l'agriculture 2025. Il cuisine chaque jour pour 1 000 élèves à Lisieux, mais ne rogne pas sur la qualité

S'il reconnaît que "ce n'est pas évident de satisfaire tout le monde", Joseph Wess affirme offrir chaque midi "un panel important d'entrées, de plats, de desserts, avec des produits frais et locaux au maximum". Lui et son équipe proposent "des sauces et des belles viandes". Il est le chef de cuisine de la cité scolaire Marcel Gambier, à Lisieux.

Une première au Salon de l'agriculture

Chaque jour, il doit servir à peu près 1 000 élèves affamés, qui veulent "passer un moment de détente". Alors Joseph Wess essaie toujours "de créer quelque chose de sympa". Comme ce cheeseburger, entièrement fait maison malgré la quantité astronomique, servi "avec des frites fraîches, qui viennent de chez un agriculteur d'à côté".

Joseph Wess Impossible de lire le son.

Le cuisinier participe régulièrement au challenge Bien manger - il est d'ailleurs reparti avec la médaille d'or l'an passé - afin de prouver que peu importe la quantité de repas à servir, "on essaie toujours de valoriser le produit, et faire avec un maximum de frais". Ce savoir-faire, il va le partager pour la première fois au Salon de l'agriculture à Paris, sur invitation du Département du Calvados.

Démonstration et échanges

Mercredi 26 février, il fera une démonstration culinaire, avant de participer à une table ronde et livrer son expérience. Ce sera pour lui l'occasion "d'échanger avec les agriculteurs et les organisateurs du challenge". Mauvaise nouvelle pour ses élèves lexoviens, il ne sera pas aux fourneaux pour les régaler ce jour-là !