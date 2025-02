Caen. Une centaine de supporters au rendez-vous pour le premier entraînement de Michel Der Zakarian

Le SM Caen change encore de direction pour la saison 2024-2025. Après neuf défaites consécutives en Ligue 2, le club mise sur Michel Der Zakarian pour tenter un sauvetage in extremis. Mercredi 19 février dans l'après-midi, le nouvel entraîneur a dirigé sa première séance sur la pelouse du complexe Venoix, à trois jours du match crucial contre Pau (samedi 22 février à 14h). Une centaine de supporters étaient présents pour assister à cette prise en main. Si les avis restent partagés, l'espoir, lui, persiste.

"Même avec l'arrivée du nouvel entraîneur, je n'y crois plus"

Parmi les fidèles, Christophe Vaucelle, surnommé Olaf, président du groupe de supporters du Stade Malherbe Caen, ne cachait pas son pessimisme : "Je suis tellement défaitiste que, même avec l'arrivée du nouvel entraîneur, je n'y crois plus. On est dans l'urgence, et les joueurs sont tellement touchés mentalement je pense que ça risque d'être trop juste."

A quelques mètres de lui, une supportrice depuis plus de trente ans, voit les choses autrement : "Ça ne peut qu'être positif." Sa fille, à ses côtés, partage cet optimisme : "J'espère qu'il va maintenir l'équipe au classement. Il a réussi à le faire avec Montpellier en Ligue 1… Ce qu'il a fait là-bas, j'espère qu'il le reproduira ici à Caen !"