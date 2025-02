Arrête ton char. Le sixième épisode du podcast sur le Carnaval de Granville est disponible

Le Carnaval de Granville 2025 est de retour pour une 151e édition, du vendredi 28 février au mardi 4 mars. Pendant cinq jours, la ville va vibrer au rythme de cette fête populaire, tout en musique et en déguisement. Dimanche 2 et mardi 4 mars auront lieu les cavalcades avec les fameux chars.

Pour découvrir ces chars, et surtout les équipages qui travaillent derrière à proposer le plus beau décor, le podcast Arrête ton char revient pour une troisième saison. De nouveau, six chars sont mis à l'honneur cette année : Satir'aïe, Fanfarons Granvillais, Stupidon, Bréville, Letrouvé et le Calvaire. Qu'est-ce qui anime ces carnavaliers passionnés ? Réponse dans Arrête ton char, saison 3 !

Episode 1 : les Satir'aïe

Episode 2 : les Fanfarons Granvillais

Episode 3 : les Stupidons

Episode 4 : les Brévilles

Episode 5 : les Letrouvé

Episode 6 : le Calvaire