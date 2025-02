Caux Seine Agglo. Venez rencontrer des professionnels au Forum des métiers à l'abbaye du Valasse

Comme chaque année, Caux Seine Agglo organisent son Forum des métiers, prévu pour jeudi 27 février à l'abbaye du Valasse.

Cette journée sera principalement dédiée aux 1 500 élèves de 3e et lycéens attendus sur la journée ainsi qu'aux étudiants et actifs en reconversion professionnelle. L'événement vise à offrir une plateforme où les jeunes pourront rencontrer des professionnels issus de divers secteurs (industrie, numérique, commerce, tourisme, artisanat, sanitaire/social…) représentant 80 stands. Une variété importante de métiers et de parcours de formation sera présentée : métiers du commerce, du tourisme, de l'artisanat, métiers de la sécurité, métiers du bâtiment et des travaux publics, métiers du numérique, métiers de l'industrie, métiers du sanitaire et du social, métiers du vivant ou encore métiers du transport et de la logistique…

Des démonstrations

Le Forum des métiers reste avant tout un espace de découverte et d'orientation, ouvert à tous les curieux et chercheurs d'informations sur les métiers, mais non orienté vers le recrutement. Des démonstrations concrètes seront proposées pour donner un aperçu de différents métiers.

Pratique. Forum des métiers - jeudi 27 février de 9h à 17h - Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse - Gratuit.