Caux Seine Agglo. Forum des métiers et un rendez-vous parents pour une meilleure orientation

Comme chaque année, Caux Seine Agglo organise son Forum des métiers, jeudi 18 janvier à l'Abbaye du Valasse. En 2024, l'agglomération propose aussi un Rendez-vous parents, pour participer activement dans les choix d'orientation de leurs adolescents.

Forum des métiers

L'événement est principalement dédié aux 1 500 élèves de 3e et de lycée. Les jeunes pourront rencontrer des professionnels issus de divers secteurs (industrie, numérique, commerce, tourisme, artisanat ou encore sanitaire et social) représentant 92 stands.

Des démonstrations concrètes dans des domaines tels que le BTP, la conduite d'engins, la charpente, la boucherie, la pâtisserie seront proposées pour donner un aperçu concret des métiers. De nouveaux acteurs tels que Eastman, Terminaux de Normandie, France Chimie et Nexem seront présents pour offrir une vision plus large des opportunités professionnelles sur le territoire.

Le Forum des métiers reste un événement ouvert à tous, pour découvrir des métiers, mais non orienté vers le recrutement. Il est gratuit.

Rendez-vous parents

L'orientation est une étape importante dans la vie des adolescents et elle peut parfois être compliquée et source de stress. Les parents sont en première ligne et s'interrogent souvent sur la manière d'aider leurs enfants. C'est pourquoi un Rendez-vous parents est proposé cette année en clôture du Forum des métiers. Il sera animé par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. L'événement est gratuit mais sur inscription.

Forum des métiers - jeudi 18 janvier de 9h à 17h - Abbaye du Valasse à Gruchet-le-Valasse. Rendez-vous parents - jeudi 18 janvier de 18h à 19h30 - salle Rabelais à Bolbec - inscription : mdc-cauxseine.fr