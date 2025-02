Carnaval de Granville. Des places supplémentaires dans les trains et des tarifs intéressants pour aller faire la fête

Le 151e carnaval de Granville arrive bientôt, du vendredi 28 février au mardi 4 mars. Comme chaque année, la Région Normandie et SNCF Voyageurs Lignes Normandes augmentent le nombre de places dans les trains et proposent des tarifs avantageux pour y aller. 1 900 places en plus seront ajoutées dans les trains, 1 100 pour la ligne entre Paris et Granville et 780 pour la ligne Caen-Granville.

Côté tarif, au départ d'une gare normande, il sera possible d'acheter le Pass Normandie Découverte. Il s'agit d'un pass illimité pour voyager pendant deux jours sur le réseau Nomad train et Nomad car. Il y a le pass 2 jours week-end, à 20€, ou bien le pass 2 jours semaine à 35€ pour deux personnes. Il est possible d'ajouter plus de monde sur le pass. Au départ de Paris, le pack Tribu est mis à la vente, pour les petits groupes de quatre à neuf personnes, "avec 25% de réduction pour tous", précise Nomad Train.

La fête avant la fête

Des animations seront proposées à bord du train. Avant le carnaval, il y aura des déambulations à bord, avec des bénévoles déguisés. Ils vont distribuer le programme et les horaires de trains dans la ligne Paris-Granville vendredi 14 et samedi 15 février. "Le jour de la grande cavalcade du dimanche 2 mars : animation musicale et maquillage sur le train au départ de Paris Montparnasse à 9h27 qui arrive à Granville à 12h44 et animation maquillage sur le train au départ de Caen à 10h10 qui arrive à Granville à 11h43", promet Nomad Train.