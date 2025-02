Bonne table à Rouen. Le Café populaire, un bouillon moderne

C'est la nouvelle adresse de l'incontournable place du Vieux-Marché à Rouen. Depuis la fin du mois de janvier, le propriétaire de La Terrasse et d'autres établissements rouennais a ouvert le Café populaire, un bar-restaurant qui sert en continu de midi à 2 heures du matin. L'endroit est chaleureux et décoré dans un style traditionnel rappelant les bouillons, avec une touche de modernité. Quelques éléments évoquent l'ancien établissement spécialisé dans les fruits de mer. A la carte, on retrouve le fameux menu bouillon à 19,90€, qui comprend le choix entre deux entrées, deux plats et un dessert. Les propositions sont renouvelées tous les trois jours.

Des plats réconfortants

Lors de ma venue, je penche pour un toast à l'avocat avec un œuf poché, un mélange croustillant et gourmand, parfait pour me mettre en appétit. Je poursuis par un émincé de porc, servi avec du riz dans une grande assiette noire. Le plat, simple et chaud, a tout ce que l'on peut attendre d'un menu bouillon. Il est généreux, réconfortant, bien assaisonné. Je termine par un cheesecake servi avec du caramel en me disant, repus, que l'ensemble offre un rapport qualité-prix tout à fait intéressant.

Emincé de porc avec du riz.

En plus du menu bouillon, d'autres plats, "qui vont changer en fonction des saisons", précise le directeur Vincent Wasson, sont proposés à la carte, comme la fondue en cette période hivernale. A la carte on trouve aussi quelques pizzas, des moules-frites ou encore de quoi grignoter autour d'un verre, comme des bâtonnets de mozzarella frits, des tenders de poulet ou des planches de charcuterie et de fromage. L'établissement peut accueillir 60 personnes en intérieur et près de 80 personnes sur une vaste terrasse. De plus, un brunch à volonté est proposé le dimanche au prix de 29,90€.

Pratique. 3 place du Vieux-Marché à Rouen. Ouvert tous les jours de 12h à 2h, et le dimanche dès 11h30. Tel : 02 35 71 58 21.