Courseulles-sur-Mer. Huguette et Claude, en couple depuis 60 ans, racontent leur histoire

C'est en 1960 qu'Huguette et Claude Vivien se rencontrent et dansent au Bal de Chicheboville près d'Argences. Une danse qui a marqué le début d'une histoire qui, six décennies plus tard, se poursuit encore. Aujourd'hui, ils vivent à Courseulles-sur-Mer.

Respect et concessions

"Nous avons continué à nous voir régulièrement, puis nous nous sommes mariés en 1965", explique Huguette Vivien. A l'époque, se donner rendez-vous n'avait rien d'évident. "Pour se voir, il fallait aller à la poste. Nous nous donnions rendez-vous le samedi." Loin des échanges instantanés d'aujourd'hui, chaque retrouvaille était précieuse. Selon eux, leur relation tient grâce au respect mutuel, mais aussi aux concessions. "S'il y a déjà eu des doutes ? Oui c'est normal. On passe au-dessus avec une force de caractère." Pour eux, on ne quitte pas l'autre sur un coup de tête. "On respecte nos amours", ajoute Claude Vivien. Avec le temps, la maladie est venue éprouver leur quotidien, mais elle a aussi renforcé leur lien. "Il faut savoir se supporter en plus de partager des centres d'intérêt communs."