Paracetamol Challenge. Ce défi TikTok met en danger les élèves : l'Académie de Normandie alerte les parents

Un nouveau défi est apparu sur les réseaux sociaux et notamment la plateforme TikTok. Le Paracétamol Challenge consiste à avaler le plus possible de doses de paracétamol, ce médicament antidouleur et anti-fièvre, "afin de tester sa résistance et savoir qui restera le plus longtemps à l'hôpital", explique l'Académie de Normandie dans un courrier adressé vendredi 31 janvier aux parents et aux établissements du Calvados et que nous avons pu nous procurer. Il souhaite les prévenir et ainsi éviter que les élèves se mettent en danger. Selon TF1, un enfant de 11 ans en est mort aux Etats-Unis.

Les risques d'un surdosage

Au-delà de 3 grammes par jour, il s'agit d'une surdose pour un adulte. Cela peut engendrer des dommages irréversibles au foie. Les effets d'un surdosage peuvent être des nausées, des vomissements ou douleurs au ventre. "Lorsque la surdose est importante, la peau peut prendre une teinte plus jaune, signe de lésions du foie", précise l'Académie de Normandie. Les effets peuvent apparaître jusqu'à 48h après l'ingestion. Le paracétamol est l'un des médicaments les plus vendus en France.

Si un enfant a participé à ce challenge, il faut appeler le 15 ou le centre antipoison au 02 41 48 21 21.