Football. Le SU Dives-Cabourg en route vers un nouvel exploit ? Ecoutez l'épisode 2 du podcast 100% Coupe de France

Ils vivent une épopée historique. Les joueurs du SU Dives-Cabourg ont éliminé en 1/16 de finale de la Coupe de France de football ceux du Puy Foot 43 sur le score d'1-0. De quoi propulser le club en 1/8 de finale : jamais depuis l'après-guerre un club calvadosien, hors SM Caen, n'avait réussi cette performance. Pour rêver toujours plus, les Normands défient l'AS Cannes mercredi 5 février.

Un défi logistique

Florian Suzanne, défenseur central et buteur contre les Auvergnats, est revenu longuement sur la joie et l'exploit du match précédent. Mais rapidement, lui et son président, Stéphane Gilquin, se sont projetés sur la suite. Le défi est de taille face à l'AS Cannes. Sur le terrain, mais aussi d'un point de vue logistique, puisqu'il faut se déplacer en milieu de semaine. Pas simple, pour un club amateur, et des joueurs qui travaillent en parallèle.

Sous les questions de Mathieu Billeaud, de Foot Normand, et de Lilian Fermin, de Tendance Ouest, les deux invités ont évoqué aussi les festivités de la qualification précédente, ou encore le poids du soutien populaire important que leur parcours suscite.

Pour écouter le podcast 100% Coupe de France spécial SU Dives-Cabourg, c'est ici :

