[Photos] Caen. Grâce à eux, les pompiers peuvent secourir la population

Ils travaillent dans l'ombre, et pourtant, ils ne sont pas moins importants. "Notre travail, c'est de servir les pompiers, mais surtout l'administré qui compose le 18, afin qu'il soit secouru dans les meilleurs délais", pose d'emblée Jérôme Barassin, chef des services techniques du Sdis, le service départemental d'incendie et de secours. Ils sont en tout 26 agents boulevard Maréchal Juin à Caen, qui font en sorte de répondre aux besoins de tout le département.

Les ARI, appareils respiratoires isolants, sont essentiels aux pompiers. Pour s'assurer que ce masque fonctionne, une machine simule la respiration. "Tout est hyper contrôlé et tracé", affirme Amélie Fourrey.

Chaque nouveau pompier reçoit un équipement "classique", et peut ensuite avoir du matériel en fonction de sa spécificité. Ils sont 2 200 dans le département. Autant dire que Ludovic Poisson a du travail régulièrement.

Chacun sa mission

Certains s'occupent de tout ce qui concerne l'immobilier, que ce soit la construction d'une caserne, ou les réparations du quotidien, en traitant en interne, ou en externe. D'autres sont concernés par le parc d'environ 600 véhicules, de l'achat à la vente, en passant par l'entretien et le réaménagement. Enfin, il y a aussi besoin d'habiller les pompiers, ou de leur offrir un matériel de qualité, vérifié, pour qu'ils assurent leurs missions.

Ici, une rustine est apposée sur une lance. Quand un équipement ne fonctionne plus, les services techniques essaient de le remettre en état, pour ensuite garnir à nouveau les stocks, prêts à être utilisé le plus vite.

Après toute intervention, le casque des pompiers revient aux services techniques. Il doit être nettoyé et vérifié pour servir à nouveau. La protection du pompier est essentielle pour tous les agents.

La rustine est posée par Antony Fouquet, la lance est désormais fonctionnelle à nouveau, et pourra rejoindre un centre de secours du département.

"Tous les jours, une navette visite une partie des centres de secours du département, pour qu'ils soient servis le plus rapidement possible." Un objectif pour Jérôme Barassin et son équipe : "Réagir le plus vite possible." Ils sont en alerte 24 heures sur 24 et en contact presque permanent avec les chefs des centres de secours pour limiter au mieux "tout problème dans le maillage territorial".

Cet équipement est spécifique aux pompiers spécialisés en milieux périlleux. Plus fin, plus respirant, le haut permet aux sauveteurs de mieux se déplacer, tout en restant protégé.

Les pompiers conservent les différents masques utilisés par le passé. Certains ont au moins plus de 30 ans !

Cet appareil à ligaturer permet de refixer la lance parfaitement.

Voici le stock de lances des pompiers. Dès qu'un centre de secours a un besoin, il sera livré lors de la prochaine navette.