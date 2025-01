Photographies. Millénaire de Caen : mille visages à découvrir

C'est la première manifestation du Millénaire de Caen. Du 20 janvier au 9 mars, la mairie accueille dans le Scriptorium l'exposition "Mille portraits pour un Millénaire". Cette initiative a rassemblé 1 000 Caennais qui ont accepté de poser devant l'objectif d'un appareil photo. Portée par l'association Surface sans cible, cette exposition se veut représentative de la diversité de la ville à travers des portraits uniques.

Onze photographes pour 1 000 visages

D'août à novembre 2024, onze photographes ont parcouru les quartiers de la ville à la rencontre des Caennais qui y résident. Linaupe Carter, directeur artistique du projet, s'enthousiasme : "Ces 1 000 portraits représentent l'ensemble de la population. Des jeunes et des plus âgés, des actifs et des retraités, des gens d'origines diverses." Les artistes ont exprimé leur sensibilité et leur style de différentes manières. Certains ont travaillé en extérieur, d'autres sont allés directement chez les Caennais ou ont organisé des séances photo dans un studio éphémère. C'est le cas de Linaupe Carter, qui s'est également essayé au travail de portraitiste : "Les gens étaient vraiment volontaires. Dans une journée, 300 personnes sont passées derrière mon objectif, je n'avais jamais vu ça." Les participants ont confié des anecdotes, des souvenirs intimes et des moments amusants. "Pendant les prises de vues, on s'est rendu compte que tous partageaient un véritable amour pour notre ville", ajoute le photographe. Au-delà des images, c'est donc l'esprit de rencontre et de partage qui marquera cette exposition. Linaupe Carter espère également susciter des "interactions au sein du Scriptorium pendant l'exposition". Les visiteurs pourront repérer les participants parmi eux, engager la conversation et découvrir les histoires derrière ces sourires.

Pratique. Tarifs : 4€, gratuit pour les Caennais.