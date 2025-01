Le Mont-Saint-Michel. Le calendrier des grandes marées en 2025

La baie du Mont Saint-Michel va encore connaître en 2025 des grandes marées. Le site emblématique de Normandie sera alors une île. Ce spectacle magnifique vaut toujours le déplacement, même s'il faut rester prudent. Voici donc le calendrier des grandes marées de 2025.

Printemps

Le mois de mars aura deux périodes de grandes marées. Tout d'abord, du 1er au 3 mars, avec des coefficients entre 107 et 111. Le plus haut sera dimanche 2 mars avec une pleine mer à 8h49. La seconde période sera du 30 mars au 1er avril. Dimanche 30 mars à 21h07 et lundi 31 mars à 9h26, le coefficient sera de 114. Lundi 28 et mardi 29 avril, le coefficient de marée sera entre 105 et 108 pour clôturer les grandes marées de printemps.

Automne

Les grandes marées qui rendront son insularité au Mont Saint-Michel seront de retour à partir du 8 septembre, jusqu'au 10. Les coefficients oscilleront entre 104 et 101. Au mois d'octobre, ce sera du 7 au 10, avec des coefficients entre 102 et 110. Enfin, les dernières grandes marées de l'année auront lieu du 5 au 7 novembre, entre 104 et 106 de coefficient.

Le détail des horaires des grandes marées est disponible sur le site du Mont Saint-Michel.