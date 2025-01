Eure. Conditions météorologiques : surcharge d'activité pour les pompiers

Le département de l'Eure était placé en vigilance jaune mercredi 8 janvier en raison d'un épisode de neige, de verglas et de fortes pluies pouvant provoquer des inondations.

Ces conditions météorologiques ont provoqué une surcharge d'activité pour les pompiers du département, en fin de journée. Les opérateurs du centre de traitement de l'alerte ont géré plus de 300 appels en quatre heures, soit quatre fois plus que sur une période classique. Près d'une cinquantaine de sapeurs-pompiers ont réalisé 46 demandes de secours qui "se résument principalement à de la protection de biens et des actions de reconnaissance", précise le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) 27.

Aucune victime n'est à déplorer. Durant cette activité intense liée à la météo, les pompiers ont également assuré, en plus, 43 interventions plus "courantes".