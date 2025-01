Coutances. Le groupe Vivalto Santé ouvre un cabinet de consultations en orthopédie

L'offre de soins à Coutances s'est réduite avec la fermeture de la clinique privée du centre-Manche. Mardi 7 janvier, le groupe Vivalto Santé, propriétaire de la clinique de Vire et de l'hôpital privé de la Baie à Avranches, annonce l'ouverture d'un cabinet de consultations avancées en orthopédie.

Des chirurgiens locaux

Les consultations sont portées par trois chirurgiens orthopédistes qui pratiquent déjà dans les deux centres hospitaliers du groupe. Les docteurs Olivier Cossart, Denis Pasero et Arnaud Jarry ne sont pas inconnus à Coutances, ils faisaient déjà partie de la clinique privée du centre-Manche avant sa liquidation judiciaire. Le cabinet a été ouvert à l'automne 2024 et est sous la bannière Vivalto Santé qui co-porte le cabinet. 40 consultations sont programmées chaque mois. Pour les opérations, elles auront lieu à Avranches ou à Vire, en fonction de la zone du corps concernée (haut du corps à Avranches et bas du corps à Vire). L'objectif de ce cabinet est de réduire les transports des patients avant et après les opérations.

"Une salle de soins a également été aménagée au sein du nouveau cabinet. Les 'petits gestes' peuvent donc y être effectués (contrôle de pansements, immobilisations, etc.), de même que certaines procédures thérapeutiques (ex : infiltrations, souvent prescrites pour diminuer la douleur ressentie dans une articulation)", précise Vivalto Santé.