Clinique de Coutances. L'activité va être suspendue, une "précipitation inacceptable" selon les médecins

C'est un courrier qui a été adressé par la direction à ses salariés lundi 29 avril. Le groupe Avec, propriétaire des cliniques du Centre-Manche, a décidé de suspendre toute activité sur le site de la clinique du Docteur-Guillard à compter du mercredi 15 mai.

Les praticiens dénoncent

Les 11 praticiens exerçant sur le site dénoncent une "précipitation inacceptable et incompréhensible". "Nous nous opposons catégoriquement à cette politique du fait accompli venant compliquer davantage l'accès aux soins de nos patients déjà gravement altéré par l'ensemble des précédents événements ayant frappé la clinique Guillard depuis plusieurs mois", expliquent les praticiens. Ces derniers, qui demandent "le respect des patients et des praticiens", exigent le maintien de l'activité jusqu'à la fermeture estivale, initialement programmée fin juillet le temps de mettre en place une installation alternative des plus de 500 consultations par semaine. Le tribunal de commerce de Coutances doit fixer le sort des deux cliniques en difficultés financières le 21 mai prochain.

