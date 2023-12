Hôpital privé Centre Manche. Les médecins de la clinique de Coutances espèrent opérer bientôt

La raison de l'interdiction de procéder à des stérilisations d'ustensiles de chirurgies à l'hôpital privé Centre Manche, sur le site de Coutances, est connue. Cette mesure a été prise par l'Agence régionale de santé (ARS), lundi 4 décembre. Ce n'est pas le taux d'infection qui est en cause, mais les locaux où a lieu la stérilisation. Les deux salles avaient du carrelage sur le sol, ce qui est maintenant interdit.

"L'ARS est dans son rôle. On ne peut pas leur reprocher de demander à une structure qui prend en charge la population de se mettre aux normes", assure l'urologue Abde-Rahmene Azzouzi. Les travaux de mise aux normes ont été faits en quinze jours et les deux salles sont prêtes. "Maintenant, il faut nous rendre la stérilisation fonctionnelle le plus tôt possible", ajoute-t-il.

En attendant cette autorisation, des opérations sont annulées. Quatre l'étaient par exemple mardi 19 décembre, pour des prothèses de genoux ou d'épaule. Le professeur Azzouzi regrette l'attente pour les patients.

Les patients dans l'attente, le regret du Professeur Azzouzi Impossible de lire le son.

Jacky Bidot, le président de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage, a apporté son soutien à l'établissement et presse l'ARS de revenir visiter la clinique et de donner l'autorisation de rouvrir le service de stérilisation.