Saint-Lô. Saint-Lô : la polyclinique de la Manche rachetée par le groupe DocteGestio

Après la clinique de Coutances (Manche) la polyclinique de la Manche à Saint-Lô, détenue jusque-là par le groupe Elsan, est reprise par le groupe DocteGestio.

Projet global et logique de complémentarité

"Cette reprise s'inscrit dans un projet global de l'offre privée, dans une logique de complémentarité d'une offre de soins avec la clinique de Coutances", indique le groupe Elsan. "Les deux établissements, réunis au sein d'un même groupe, vont pouvoir contribuer à pérenniser l'offre de soins au bénéfice des patients du territoire de santé, en développant les coopérations médicales déjà mises en place avec l'hôpital, ou à mettre en œuvre entre les établissements de santé privés de la région."

Chiffre d'affaires de 250 millions d'euros

Cette annonce n'est pas une surprise. Le bruit courrait depuis déjà plusieurs mois, après l'acquisition de la clinique de Coutances par DocteGestio, acteur français de l'économie sociale et solidaire dans trois domaines : le sanitaire avec 39 établissements (Médecine-chirurgie-obstétrique, centres de santé, centres audio et optique, centres thermaux), le médico-social avec 60 établissements (Hébergement pour personnes âgées dépendantes, Service de soins infirmiers à domicile, Service d'accompagnement et d'aide à domicile aux personnes âgées et personnes handicapées) et le tourisme populaire (93 établissements).

La reprise de l'établissement privé de Saint-Lô, qui comprend 113 lits et places et 30 lits en soins de suite et réadaptation, a notamment été motivée "par la qualité et le dynamisme de ses équipes" affirme le groupe qui emploie aujourd'hui 5000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires qui s'élève à 250 millions d'euros en 2017.