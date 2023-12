Coutances. L'ARS suspend les activités de stérilisation de la clinique

L'ARS Normandie a réalisé une visite du site de Coutances de l'hôpital privé du centre Manche et a constaté plusieurs non-conformités majeures de nature à mettre en cause la sécurité des soins et susceptibles de présenter un risque pour la prise en charge des patients indique, l'Agence régionale de santé Normandie qui décide de suspendre l'autorisation de l'activité de stérilisation depuis le 4 décembre.

La clinique a ainsi confié la réalisation de sa stérilisation à un prestataire habilité. Cependant, au regard du volume global de cette activité de stérilisation, ce prestataire n'est pas en mesure de poursuivre cette externalisation pour l'activité d'orthopédie indique l'ARS qui ajoute dans un communiqué qu'Il revient à la direction de l'établissement de rechercher le prestataire adéquat.