Hôpital privé Centre Manche. Un possible redressement judiciaire pour la clinique, le tribunal se prononce bientôt

La réponse sera donnée à la direction de l'Hôpital privé Centre Manche vendredi 1er décembre. Mardi 28 novembre, le tribunal de commerce de Coutances a écouté Patrick Auffret et Bernard Bensaïd, du groupe de santé AVEC, et fait le point sur l'enquête qui s'est déroulée pendant deux mois.

Un possible redressement

Pour les sites de Saint-Lô et Coutances, le directeur a bon espoir d'obtenir un plan de redressement judiciaire. Il assure que l'activité continue, que les efforts pour redresser les établissements aussi et que les salaires seront payés. Il annonce aussi une coopération renforcée et bien réelle avec l'hôpital public. "La clinique est bien ouverte et vivante", réaffirme Patrick Auffret.