Avranches. Des parkings bientôt payants à l'Hôpital Privé de la Baie

Dans les prochaines semaines, il va falloir payer pour stationner à l'Hôpital Privé de la Baie, à Avranches. Le groupe Vivalto Santé vient de l'annoncer. Il veut ainsi réduire l'encombrement des véhicules, fluidifier le trafic à côté de l'hôpital et faciliter l'accès des patients. Un autre but, avoué, est de réduire le nombre de voitures-ventouses (qui stationne trop longtemps au même endroit).

Des tarifs adaptés

Vivalto Santé explique que la première demi-heure est gratuite et que le parking coûtera ensuite 30 centimes par quart d'heure supplémentaire. "Les patients suivis dans le cadre d'une prise en charge médicale lourde et leur entourage bénéficieront d'une prise en charge totale des frais de stationnement", précise le groupe. Selon Vivalto Santé, les sommes issues des parkings vont servir à les entretenir et en assurer la maintenance. Il ajoute : "Ces fonds serviront également à renforcer la sécurité des lieux, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan physique avec notamment l'installation de caméras de surveillance pour assurer une sécurité optimale."