Tourisme. La Cité de la Mer, le site le plus visité du groupe Edeis 

En 2024, 305 910 visiteurs ont poussé les portes de l'ancienne gare maritime de Cherbourg pour découvrir les richesses des fonds sous-marins, c'est-à-dire presque 6 000 de plus qu'en 2023. Ce chiffre, bilan de l'année, fait de la Cité de la Mer le premier site le plus visité des neuf établissements Edeis. Le "Monument préféré des Français 2022" dépasse ainsi les monuments romains de Nîmes et d'Orange ainsi que le petit train de la Mure (Isère) ou le funiculaire du Pic du Jer (Hautes-Pyrénées).