Rouen. Découvrez les prénoms les plus populaires pour les bébés de 2024

4 787 naissances ont été enregistrées à l'état civil à Rouen pour l'année 2024. Augmentation notable par rapport à 2023 avec 4 589 nouveau-nés. Pour ce qui est des prénoms les plus populaires, pas de changement en haut du classement chez les petites filles : c'est Ambre qui reste le prénom le plus donné, comme en 2023. Pour le reste du Top 5, exit Alice, Anne, Louise et Alba. Place 2024 aux petites Emma, Jeanne, Romy et Adèle. Chez les petits garçons aussi, le classement a évolué. On ne retrouve en 2024 que Louis en deuxième position des prénoms les plus donnés, comme en 2023. Suivent Arthur, Léo et Noah. Le prénom le plus populaire en 2024 a été Gabriel. Raphaël, Adam, Jules et Sacha ne sont donc plus dans le Top 5.

