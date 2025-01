Orne. Un jour consultante, l'autre cidrière : la double vie de Marie Paitier

Marie et Jean-Charles Paitier sont ce que l'on appelle des slasheurs cueilleurs : ils travaillent dans le milieu agricole et alternent avec une autre activité. Ils fonctionnent ainsi, chacun à son propre rythme, en parallèle de la cidrerie qu'ils ont achetée en 2023.

Un rythme au gré des saisons

Le couple est depuis peu ornais à plein temps. La famille a définitivement emménagé dans sa résidence secondaire de Saint-Germain-de-la-Coudre, acquise en 2021, en septembre 2024. Lorsqu'ils réalisent leur première production de cidre l'année précédente, Marie et Jean-Charles Paitier habitent toujours dans la capitale. "On travaillait ici surtout le week-end, mais ce n'était pas tenable", assure Marie Paitier.

Désormais, leurs enfants sont scolarisés dans le Perche et le couple passe son temps dans les vergers. Ou presque. Ils ont chacun gardé un emploi en parallèle de la cidrerie. Marie Paitier est toujours à son compte en tant que consultante en ressources humaines. "La production est très saisonnière, souligne-t-elle. De janvier à septembre, c'est la taille des pommiers, la commercialisation de la production… C'est un rythme plus réduit donc à ce moment-là, je vais être à 80% sur le conseil et à 20% sur l'activité cidricole." Son rythme est inversé pendant la haute saison de septembre à décembre. Jean-Charles Paitier, lui, a complètement changé de domaine. A la reprise de la cidrerie, il a arrêté son travail de consultant en transformation numérique pour s'occuper à temps plein de l'activité cidricole en haute saison, revêtant la casquette d'artisan l'autre partie de l'année.

"Quand on vend 1 500 bouteilles, on n'a pas de salaire"

Plusieurs raisons ont poussé le couple à garder un second emploi à côté de l'activité cidricole. La première est purement économique. "Aujourd'hui, quand on vend 1 500 bouteilles, on n'en tire pas un salaire, d'autant plus qu'on a fait des investissements pour s'installer. Donc nos activités parallèles nous permettent de maintenir des revenus", souligne-t-elle.

Même si les journées sont parfois très longues pour Marie Paitier, à cause de la superposition des emplois, elle se plaît dans cet équilibre. "Je n'imagine pas repasser à 100% de mon temps sur le conseil. Et en même temps, 100% de mon temps dans les vergers, c'est génial, mais j'ai aussi besoin de ce côté relationnel que je retrouve dans mon activité de conseil", explique-t-elle.