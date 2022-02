Saint-Germain-de-la-Coudre. Orne : un couple et un enfant de 3 ans blessés dans un accident

Les pompiers du Theil et de la Ferté-Bernard ont été mobilisés à 15h30, dimanche 27 mai 2018, pour un accident de la route survenu à Saint-Germain-de-la-Coudre (Orne), non loin des frontières avec la Sarthe et l'Eure-et-Loir.

Des tonneaux

Un seul véhicule est impliqué. Il s'agit d'une voiture qui est sortie de la route, à hauteur du lieu-dit Champ Bouillon, et a fait des tonneaux avant de s'immobiliser. À l'intérieur, un homme âgé de 25 ans, une femme âgée de 20 ans, et un enfant âgé de 3 ans.

Tous les trois ont été blessés. Ils ont été transporté au centre hospitalier de la Ferté-Bernard.

A LIRE AUSSI.

La primaire de la droite et du centre, mode d'emploi dans l'Orne

Rallye Monte Carlo: l'ouverture marquée par un grave accident

Verglas: la situation reste délicate sur beaucoup de petites routes de l'Orne

Accidents dans l'Orne : un jeune homme tué, un enfant grièvement blessé à vélo

Trois blessés dont un grave dans un accident de la route dans la Manche