Trois blessés dont un grave dans un accident de la route dans la Manche

Trois personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans un accident de la route samedi 3 février 2018 vers 5h du matin à Saint-Germain-sur-Ay (Manche).

Un accident de la route s'est produit samedi 3 février 2018 vers 4h30 heures du matin, sur la RD 650 sur un rond-point à Saint-Germain-sur-Ay (Manche).

Trois blessés dont un grave

Une seule voiture est impliquée. Le conducteur, un homme âgé de 32 ans a filé tout droit dans le rond-point, la voiture a stoppé sa course après un tonneau dans un champ. Le conducteur, grièvement blessé, a été évacué vers le centre hospitalier de Saint-Lô.

Deux jeunes femmes âgées de 23 et 24 ans, blessées plus légèrement ont été évacuées vers le centre hospitalier de Sant-Lô et de Coutances.

L'accident s'est produit au retour d'une boîte de nuit. 19 sapeurs-pompiers de cinq centres de secours ont été engagés sur cet accident de la route.