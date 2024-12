Bayeux. Sécurité renforcée autour du marché de Noël : "Les gens se sentent rassurés"

Sécurité renforcée durant la période de Noël à Bayeux. Alors que la municipalité ambitionne d'attirer de très nombreux visiteurs à l'occasion des fêtes, que ce soit grâce à son marché et ses décorations, ou le spectacle gratuit organisé dans la cathédrale, elle doit aussi faire avec une affluence en hausse. Pour prévenir tout risque, les policiers municipaux et les gendarmes travaillent conjointement.

Discussions chaleureuses avec les commerçants, qui sont ravis de voir une présence renforcée des forces de l'ordre.

Le pouvoir de la dissuasion

"Nous harmonisons nos patrouilles pédestres, pour sécuriser le marché de Noël et les commerces", explique Vincent Travers, chef de la police municipale. Depuis le 18 décembre, gendarmerie et police sécurisent ensemble le centre-ville. "Au moment des fêtes, les caisses des commerçants sont plus remplies… Nous essayons d'éviter les braquages et les vols à l'arraché, en dissuadant", poursuit François Daniel, gendarme.

De 17h30 jusqu'à la fin des animations, ils défilent alors ensemble. De quoi rassurer les commerçants. "Oui, on les voit plus souvent pendant la période des fêtes", remarque Stéphane Lecointre, de l'Atelier du Chausseur. "Les gens se sentent rassurés."

Stéphane Lecointre échange avec les policiers et gendarmes.

L'actualité récente pousse la Ville à faire plus

Marius Leniere possède, lui, un chalet sur le marché de Noël. S'il reconnaît que sa clientèle "est assez cool", il reste prudent : "Avec tout ce qui peut arriver sur les marchés désormais… Ça nous rassure !"

Dernièrement, un attentat à la voiture-bélier a été perpétré en Allemagne, à Magdebourg, faisant cinq morts et 200 blessés. La municipalité de Bayeux a souhaité renforcer son dispositif anti-intrusion par la suite.

Deux véhicules sont désormais "installés en haut et en bas de la rue Lambert Leforestier, ainsi qu'un plot béton positionné à l'entrée du porche permettant l'accès au marché via la rue Laitière."

Sécurité renforcée également pour le spectacle prenant place au sein de la cathédrale. "Les bornes rues Laitière et des Cuisiniers seront levées et désactivées de 18h à 20h30. Des véhicules bloqueront également les accès rue de la Juridiction, rue de la Maîtrise et rue des Chanoines. L'accès riverain ne sera donc pas possible sur ces plages horaires."