Illuminations. Dans les coulisses du "Merveilleux voyage", le spectacle de Noël à la cathédrale de Bayeux

Ce mercredi 18 décembre et jusqu'au 4 janvier prochain, la cathédrale de Bayeux accueille pour la deuxième année un époustouflant spectacle son et lumière intitulé Le Merveilleux voyage. Dans les coulisses, on retrouve le directeur technique Thierry Colleu et son équipe qui orchestrent les derniers préparatifs pour donner vie à ce rendez-vous mêlant prouesses techniques et magie visuelle.

68 projecteurs lumière et 14 projecteurs vidéo

La mise en place a débuté quelques jours avant. Les installations battent leur plein, un projecteur par vitrail, 68 projecteurs lumière et 14 projecteurs vidéo. Huit personnes sont mobilisées pour la logistique au sol, un travail minutieux où chaque élément doit trouver sa place tout en restant discret pour préserver la majesté du lieu. "L'une des difficultés, c'est de bien camoufler les équipements…", confie Thierry Colleu. La cathédrale continue d'accueillir les messes et les fidèles au cours de la journée.

Si une certaine appréhension subsiste avant chaque représentation, l'expérience acquise l'an dernier aide l'équipe à savoir à quoi s'en tenir. "Tout est installé, tout est en place, il ne reste plus qu'à faire les réglages ", rassure Thierry Colleu. Le jour du spectacle, Grégory Desvages sera en charge de l'accueil du public et des derniers tests de mapping (la technologie qui sert à projeter les lumières.)

Une technologie au service du patrimoine

Pour réaliser ce chef-d'œuvre visuel, l'équipe a photographié l'intégralité du bâtiment, puis réalisé un modèle 3D de la cathédrale à l'aide d'un logiciel. Cette simulation permet de prévoir les projections et de choisir les endroits les plus adaptés. Mais la cathédrale de Bayeux a l'originalité de ne pas être symétrique, et chaque détail compte : "Tout n'est pas identique, il faut s'adapter en permanence." Côté audio, l'équipe mise sur la proximité pour offrir une expérience immersive avec une ambiance sonore à la hauteur de la richesse visuelle du spectacle.

L'équipe technique installe la régie qui permet de gérer l'ensemble des projecteurs du spectacle.

Pour que les répétitions se rapprochent le plus possible de la réalité, "on travaille beaucoup la nuit ", confie Thierry Colleu. Une habitude qu'a prise l'ensemble de l'équipe de l'entreprise Spectaculaires. Dernièrement, ils étaient derrière les projecteurs de la célèbre Fête des Lumières à Lyon.