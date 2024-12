Le Havre. Prudence en Normandie. Des rafales de 110Km/h évaluées sur la côte. 

Ce dimanche, la Normandie est balayée par un vent puissant en provenance du nord-ouest, conséquence de la dépression "Enol" qui circule actuellement à l'ouest de la Norvège. Au bord de la mer, la prudence est de mise. Si vous habitez près du littoral, de fortes rafales sont attendues tout au long de la journée.

Les départements côtiers, comme la Manche, le Calvados et la Seine-Maritime, seront les plus touchés. Dès ce matin, des rafales impressionnantes, atteignant déjà entre 90 et 110 km/h, ont été évaluées sur les caps les plus exposés. Ces vents forts devraient se prolonger jusqu'en soirée, rendant certaines zones littorales particulièrement dangereuses.

Limitez vos déplacements le long des plages et des falaises, où les vents sont les plus violents.