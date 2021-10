Pas de lien entre les deux corps repêchés à Granville

Le premier corps, celui d'une femme d'une cinquantaine d'années n'a toujours pas été identifié. Le second retrouvé au large par un plaisancier pourrait être lié avec un homicide près de Saint-Brieuc. "On ne fait de lien entre le premier et le second corps dans la mesure où ce dernier a séjourné beaucoup plus longtemps dans l'eau" a indiqué, ce mardi matin, le procureur de la République de Coutances, Renaud Gaudeul.

Le premier corps retrouvé sur plage du Hérel, celui d'une femme d'une cinquantaine d'année, n'a toujours pas été identifié mais les examens pratiquées hier après-midi sur la victime "permettent d'écarter une origine autre que la noyade mais cette hypothèse doit être confirmée par une analyse toxicologique"

Le second corps, serait celui d'un homme d'une quarantaine d'années. Un examen du corps a d'ores et déjà été réalisé. "il fait état de très nombreuses fractures compatibles avec une chute de grande hauteur". Le procureur fait en outre état "d'un lien possible avec une personne recherchée dans le cadre d'un homicide volontaire à Saint Brieuc, il ya une dizaine de jours" .