Le Havre. Vivez la magie de Noël avec des animations féeriques !

La Ville du Havre nous plonge dans la magie de Noël avec plusieurs animations et des temps forts à retrouver tout au long de ce mois de décembre.

Tout d'abord, l'exposition animée "Le Voyage en Norvège" qui vous transporte dans les paysages enneigés du Grand Nord. Plus de 1 000m² de décorations, une centaine de personnages animés, et un conte spécialement conçu pour émerveiller petits et grands. Les enfants pourront aussi déposer leur lettre au père Noël sur place.

Jusqu'au 31 décembre, flânez au marché de Noël de la place de l'Hôtel de Ville : cadeaux, gourmandises, grande roue et carrousel vous attendent pour des moments inoubliables.

Dimanche 15 décembre, habillez-vous de blanc et rejoignez la parade nocturne dans les rues du Havre. Une ambiance féerique avec musique, lampions et animations sur le parvis de l'Hôtel de Ville.

Découvrez des créations uniques au Salon des Métiers d'Art du 20 au 22 décembre au Magic Mirrors. Les bibliothèques, les Fabriques et les salles de spectacle de la ville proposent des ateliers, contes, films et concerts pour célébrer Noël en famille.

Cet hiver, laissez-vous enchanter par l'esprit de Noël au Havre et partagez des moments mémorables avec vos proches !