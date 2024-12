Près du Havre. Nageur recherché au large de Sainte-Adresse : l'homme est rentré chez lui avant l'arrivée des secours

Lundi 9 décembre vers 17h30, un témoin a prévenu le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) qu'un nageur se trouvait en difficulté au large de Sainte-Adresse, près du Havre. L'homme nageait à 100 mètres du bord de la plage. A l'arrivée des secours, il n'a pas été repéré. D'importants moyens de sauvetage ont été déployés. La vedette de la SNSM et l'hélicoptère de la Marine nationale se sont rendus sur zone. En fait, le nageur aperçu par un témoin était rentré chez lui avant l'arrivée des secours. Il a été contacté par le Cross pour confirmer qu'il était bien indemne et pouvoir lever le dispositif.