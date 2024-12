Caen. Projet Icrime : des scènes de crime reconstituées en 3D grâce à la réalité virtuelle

La justice pénale française s'apprête à franchir une étape technologique majeure avec le projet Icrime. Expérimenté au tribunal judiciaire de Caen et soutenu par l'Agence nationale de la recherche (ANR), ce projet inédit utilise la réalité virtuelle (VR) pour reconstituer des scènes de crime avec une précision sans précédent.

Une immersion totale pour analyser les scènes de crime

L'objectif du projet est ambitieux : révolutionner l'accès aux scènes de crime grâce à la VR. En numérisant et archivant les lieux, enquêteurs, experts et juges pourront s'immerger dans des environnements 3D, figés dans le temps.

Cette technologie offre également un atout précieux pour des spécialistes comme Céline Nicloux, experte en scènes de crime non élucidées. "Elle permettra de revenir sur une scène à laquelle on n'a plus accès, de formuler et tester de nouvelles hypothèses", explique-t-elle. Pour les morpho-analystes, qui examinent les traces de sang, cette innovation marque aussi un tournant : "La VR préserve les preuves et les détails, tout en facilitant les calculs des experts. Elle offre une meilleure appréciation des distances, du nombre de coups portés ou encore de la posture de la victime." Autant d'éléments essentiels pour évaluer les intentions d'un suspect.

Un outil complémentaire au service de la justice

Cette immersion virtuelle pourrait devenir un atout clé pour tous les acteurs judiciaires. Elle permettra notamment de confronter les témoignages à des preuves visuelles recréées. Lors des procès, elle pourrait également immerger jurés et magistrats dans la scène de crime, leur offrant une compréhension approfondie des faits.

Comme le souligne François Lales, juge d'instruction au tribunal judiciaire de Caen et responsable scientifique du projet : "Je ne pose pas les mêmes questions quand je suis allé sur les lieux, et quand je m'en suis seulement fait une idée à distance."

Encore inédit dans le monde judiciaire, Icrime ouvre la voie à des pratiques révolutionnaires. Prévu sur 42 mois, avec les premiers essais d'ici deux ans, le projet s'inscrit comme un complément indispensable aux méthodes actuelles.