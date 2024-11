Rouen. L'influenceuse Poupette Kenza reconnaît avoir mandaté un homme de main dans une affaire d'extorsion

La Rouennaise Kenza Benchrif, aussi appelée Poupette Kenza sur les réseaux sociaux, fait à nouveau parler d'elle sur le plan judiciaire. Empêtrée dans une affaire d'extorsion de fonds dont l'instruction a commencé en février 2024, Poupette Kenza a finalement reconnu son implication dans l'affaire. "Madame Benchrif reconnaît avoir accepté l'offre de service de cet homme, après avoir eu recours sans succès à des amis communs et à des avocats", a déclaré Me Kalfon. "Si elle savait que cet homme allait impressionner son ancienne agente et son mari par sa carrure et l'effet de surprise, elle n'a jamais validé les menaces directes ou indirectes de violences physiques", a-t-il poursuivi.

• A lire aussi. Extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs… L'influenceuse Poupette Kenza a été mise en examen et incarcérée

"Je savais que ça serait un coup de pression"

Mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs dans une affaire instruite à Rouen, l'influenceuse avait été placée en détention provisoire en juillet avant d'être remise en liberté le 31 octobre et placée sous contrôle judiciaire. "Elle a dit : 'Effectivement, j'ai accepté. On m'a proposé de mandater ce mec pour aller régler mon problème, j'ai accepté, je savais évidemment que ça serait un coup de pression (...). Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé'", a rapporté Me Kalfon. "Si on fait beaucoup de reproches aux influenceurs, il ne faut pas oublier qu'à l'instar des joueurs de foot, ils sont l'objet de beaucoup de convoitises. Beaucoup de gens gravitent autour d'eux et prétendent avoir des solutions à tous leurs problèmes afin de s'attirer leurs bonnes grâces dans l'espoir d'obtenir de l'argent", a fait valoir l'avocat.

La jeune femme, âgée de 24 ans, est enceinte de son troisième enfant. L'affaire a été déclenchée par la plainte, le 23 février 2024, d'un couple qui a "fait l'objet de diverses surveillances (physiques, implantation de mini-caméra aux abords de leur domicile et balise GPS placée sur leur véhicule) et a été physiquement menacé sous condition de remise d'une somme de 200 000 euros", avait expliqué en juillet dernier le procureur de la République de Rouen.

Le compagnon de l'influenceuse, Allan Liehrmann, établi à Dubaï, était rentré en France le 23 septembre dernier "pour s'expliquer avec la justice". Interpellé à l'aéroport, il avait été à son tour mis en examen pour les mêmes faits et incarcéré.

Avec AFP