Rouen. Extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs… L'influenceuse Poupette Kenza a été mise en examen et incarcérée

L'influenceuse rouennaise Kenza Benchrif, alias Poupette Kenza sur les réseaux sociaux, a été mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. L'annonce est tombée ce lundi 8 juillet et a été communiquée par le parquet de Rouen.

Une affaire qui remonte à février

Le 23 février dernier, le parquet de Rouen a ouvert une enquête après la plainte déposée par deux personnes pour une tentative d'extorsion dont elles avaient été victimes le jour même, enquête qu'il a confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de la direction interdépartementale de la police nationale de Rouen.

Les investigations ont permis d'établir que ce couple, après avoir fait l'objet de diverses surveillances [physiques, implantation de mini caméra aux abords de leur domicile et balise GPS placée sur leur véhicule N.D.L.R], a été physiquement menacé par un individu, sous condition de remise d'une somme de 200 000 euros. Identifié, l'auteur présumé de cette tentative d'extorsion a été interpellé lors du rendez-vous prévu pour la remise de la somme d'argent, alors qu'il était porteur d'une grenade. Au cours de sa garde à vue, il a expliqué "avoir pris contact avec les victimes afin de régler un contentieux financier qui les opposait à une 'influenceuse' actuellement en résidence à Dubaï et agir comme intermédiaire", précise le procureur de Rouen Frédéric Teillet.

Un homme mis en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée

A l'issue de cette mesure, le parquet de Rouen a ouvert une information. "Cet homme a été mis en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée, détention d'explosif et association de malfaiteurs et placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention sur demande du parquet de Rouen", a indiqué le procureur de la République de Rouen.

Les investigations menées dans le cadre de l'instruction tendent à démontrer l'implication de Kenza Benchrif, alias Poupette Kenza, comme "donneuse d'ordre dans ce dossier", poursuit-il. Cette dernière étant domiciliée à Dubaï, les enquêteurs de la DCOS ont été alertés de son retour sur le territoire français et assistés de la BRI Rouen, l'ont interpellée jeudi 4 juillet dans l'agglomération rouennaise.

Kenza Benchrif, alias Poupette Kenza, placée en garde à vue et incarcérée

Placée en garde à vue, Kenza Benchrif a été présentée dimanche 7 juillet au palais de justice de Rouen sur décision du juge d'instruction qui l'a "mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs", a précisé Frédéric Teillet. Elle a été incarcérée dans l'attente du débat sur son placement en détention provisoire, que sollicite le parquet de Rouen, débat prévu le 11 juillet.

A la demande de ce dernier, elle a également été entendue "en qualité de mise en cause sur une procédure distincte visant des pratiques commerciales trompeuses dans le cadre de ses activités d'influenceuse". Elle n'a pas souhaité répondre aux questions.