Rouen. Extorsion en bande organisée, association de malfaiteurs… L'influenceuse Poupette Kenza reste en détention provisoire

L'annonce est tombée jeudi 11 juillet. L'influenceuse Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Benchrif, "a été maintenue en détention provisoire", a assuré le parquet de Rouen. Elle avait été mise en examen et incarcérée pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Cette dernière est notamment suivie par 1,1 million de comptes sur Instagram et totalise 1,3 million d'abonnés sur TikTok.

Son placement en détention provisoire se poursuit

Son placement en détention provisoire a fait l'objet d'un débat jeudi 11 juillet devant le juge des libertés et de la détention. "Je vous confirme le placement en détention provisoire de Mme Kenza Benchrif, conformément aux réquisitions du parquet de Rouen, par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date de ce jour", a indiqué Frédéric Teillet.

Le 4 juillet dernier, Kenza Benchrif, avait été interpellée après la plainte, le 23 février, d'un couple qui a "fait l'objet de diverses surveillances et a été physiquement menacé sous condition de remise d'une somme de 200 000 euros", avait indiqué lundi 8 juillet le procureur de la République de Rouen Frédéric Teillet dans un communiqué. Arrêtée à son retour de Dubaï, où elle s'est établie, l'influenceuse âgée de 24 ans a été mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs et incarcérée.

