Télévision. Un artiste normand, recalé à "The Voice" en 2020, rejoint le jury de l'émission !

Loin de se laisser abattre après son passage éclair et infructueux à "The Voice", Joseph Kamel se révèle en 2021 grâce à "The Artist", l'émission musicale de Nagui. Finaliste de cette première et unique saison, il sort un EP éponyme la même année.

C'est en 2022 que le public commence véritablement à tomber sous son charme, lorsqu'il assure les premières parties de Julien Doré sur 22 dates. Un tremplin qui le propulse au-devant de la scène, notamment avec la sortie de son deuxième EP, Rendez-vous.

Son premier album, Miroirs est sorti en 2023. Et comme si ce n'était pas assez, en 2024, il coécrit Ceux qu'on était avec Pierre Garnier (gagnant de "Star Academy" en 2023), un titre explosif qui cartonne avec deux millions d'écoutes en 24 heures.

Les Kids belges auront droit à un coach normand

C'est à "The Voice Kids Belgique" que Joseph Kamel entame son aventure en tant que coach. Cette version du célèbre télécrochet met en lumière les talents musicaux des enfants âgés de 8 à 14 ans. L'émission, diffusée sur La Une et RTBF International, attire chaque année des milliers de jeunes passionnés de musique.

Joseph Kamel rejoint une équipe de coachs haute en couleur :

Alice on the Roof , qui adore partager son monde féerique et intimiste sur scène.

, qui adore partager son monde féerique et intimiste sur scène. Matthew Irons , le dandy rockeur et deux fois vainqueur des éditions adultes de "The Voice Belgique".

, le dandy rockeur et deux fois vainqueur des éditions adultes de "The Voice Belgique". Typh Barrow, artiste à la voix soul et jeune maman, prête à transmettre son énergie et son expérience.

Une revanche inspirante

Le fauteuil rouge de coach est bien mérité pour Joseph Kamel, preuve qu'un échec peut être le début d'une belle aventure. A la fois mentor et artiste accompli, il incarne une source d'inspiration pour les talents en herbe de l'émission.

