[Photos]. Un restaurant de Caen certifié "Authentique Bouchon Lyonnais"

Une trentaine de restaurants détiennent le "label Authentique Bouchon Lyonnais", à Lyon, Paris ou New York… et maintenant à Caen ! Mardi 19 novembre, le chef du restaurant Les Quatre Bouchons, Sébastien Desaunay, a été labellisé.

Une cuisine typique des Bouchons.

Le gérant souhaite "représenter Lyon correctement". Les tables de l'établissement débordent de fromages, charcuteries et plats typiques de là-bas. "J'ai travaillé à Lyon, et quand je suis remonté ici, j'ai vu qu'il n'y avait pas cette gastronomie." Patrick Deschamps, président des "Authentique Bouchons Lyonnais", est venu de Lyon pour remettre ce label. Pour les critères, il regarde d'abord "la carte, qu'il y ait des abats, des quenelles, du côtes-du-rhône et beaujolais en pot de 46cl par exemple. Ensuite la décoration, l'ambiance, et la personnalité du patron, un peu fort en gueule, qui sait fidéliser ses clients".

"Une grande fierté" pour Les Quatre Bouchons, et son patron dynamique, qui "aime bien rigoler… c'est l'esprit bouchon !"

Les Quatre Bouchons, rue Gaston-Lavalley à Caen. Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 23h. Tel : 09 87 19 21 31.