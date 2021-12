Bonne table à Caen. Les Quatre Bouchons, un voyage à Lyon

Si vous passez la porte du restaurant Les Quatre Bouchons situé rue Gaston-Lavalley à Caen, vous partirez directement en voyage culinaire en direction de la ville de Lyon. "La cuisine lyonnaise, c'est une cuisine gourmande, familiale et qui donne envie de se retrouver entre amis. Ça me rappelle la cuisine de nos grands-parents", explique Sébastien Desaunay, propriétaire de l'établissement. Né en Normandie, mais expatrié dès l'âge de 5 ans à Roanne (Loire), le gérant du restaurant découvre très rapidement la gastronomie lyonnaise. "J'ai toujours cuisiné. J'ai étudié à Lyon et y ai obtenu mon CAP cuisine", poursuit le restaurateur.

Partager son amour de

la gastronomie lyonnaise

Installé depuis plus de 30 ans à Caen, c'est en novembre 2021 que Sébastien Desaunay a décidé de se lancer et d'ouvrir son propre restaurant. "J'avais envie de me remettre derrière les fourneaux et il n'y avait pas ce genre de cuisine proposée à Caen", détaille-t-il. Dans son établissement, le cuisinier présente trois formules : un menu complet entrée, plat et dessert pour une quinzaine d'euros, un menu plat et dessert pour 12 € et un plat unique pour une dizaine d'euros. "La carte change en fonction de mon humeur. Il reste toutefois des incontournables comme l'andouillette de veau et la quenelle de brochet", explique le gérant. Seul dans son restaurant pour le moment, Sébastien Desaunay a de multiples casquettes. "Je prépare les plats, je sers et je suis le patron", s'amuse-t-il.

Lors de ma venue dans cette nouvelle adresse, je choisis de découvrir l'andouillette de veau et sa sauce moutarde accompagnée d'un gratin dauphinois. Pour sublimer le tout, je déguste un verre de saint-amour, un vin du beaujolais. Un restaurant convivial et bon enfant !

Les Quatre Bouchons, rue Gaston-Lavalley à Caen. Ouvert du mardi au samedi de 12 heures à 14 heures et de 19 heures à 22 heures et le dimanche de 12 heures à 14 heures. Tél. 06 13 20 35 40.