Rouen. Festival OHA : les organisateurs annoncent l'annulation de l'événement quinze jours avant

"C'est avec une immense déception que nous vous annonçons l'annulation de la deuxième édition du festival OHA", commence le communiqué du festival sur les réseaux sociaux, samedi 16 novembre. L'événement devait avoir lieu samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre au Zénith de Rouen. En cause notamment, la vente de billets qui n'a pas été suffisamment importante "pour couvrir la totalité des frais liés à l'organisation ainsi qu'une aide financière importante, sur laquelle nous comptions, qui ne pourra finalement pas être accordée, précise l'équipe du festival. C'est la seule décision responsable pour limiter les pertes et préserver l'avenir de l'association et de ses projets", poursuit-elle.

La dernière édition remonte à 2022, l'événement avait eu lieu sur la base de loisirs de Jumièges avec quelque 1 200 festivaliers. Parmi les têtes d'affiche cette année, étaient attendus les rappeurs Kaaris, KeBlack et Léone ou encore les Négresses Vertes, Mosimann et Margot Abate. Cette annulation est aussi un coup dur pour des artistes plus confidentiels, le festival OHA ayant la particularité, justement, de faire se côtoyer musiciens émergents et artistes grand public.

Le 157 studio qui encadre l'artiste Sheuv23 originaire de Rouen et invité au festival, déplore les répercussions de cette annulation notamment vis-à-vis des "importants frais [engagés] pour la préparation de ce concert".

"Nous exigeons des explications claires et des réponses concrètes de la part de l'organisateur sur cette annulation qui fait suite à une précédente annulation de l'édition 2023 et un report de l'édition 2024 qui devait avoir lieu cet été. Comment une telle situation est-elle possible ?" s'interroge l'association. Concernant le remboursement des billets, l'équipe du festival invite les spectateurs à la contacter via l'adresse oha.festival@outlook.com.