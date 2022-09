Rouen. Oha : le rendez-vous festif incontournable de la rentrée !

Tout dernier né sur la scène artistique de l'agglo, le festival Oha annonce une rentrée riche de belles émotions artistiques ! Conçu par quatre jeunes Rouennais ambitieux et pleins d'idées, le festival regorge de surprises, dont nous parle Quentin Greffine, à l'origine du projet.

Quelle est l'origine de ce festival ?

En 2018, nous avions le désir d'ouvrir un lieu alternatif à Rouen, où auraient pu se croiser toutes les disciplines artistiques. Malheureusement, le moment était mal choisi et nous avons finalement décidé de créer un événement annuel de grande ampleur qui favoriserait cette rencontre entre tous les arts : le festival Oha, dont le sous-titre est art for all, by all [art pour tous et par tous, NDLR]. L'objectif premier de ce festival est de soutenir les artistes émergents, de leur offrir un espace d'expression d'autant plus nécessaire après le désert culturel imposé par la Covid. Mais le festival, pour asseoir sa réputation, devait aussi accueillir des têtes d'affiche, et nous nous réjouissons en particulier de la venue de Pony Pony Run Run, Neg'marrons, Rim'K et Slaï qui vont contribuer au rayonnement d'Oha.

Comment la programmation

a-t-elle été étudiée ?

C'est un festival collaboratif : nous avons pris le parti d'impliquer les spectateurs dans les choix de programmation. C'est tout à fait pionnier en France, et même en Europe. C'est donc un festival conçu sur mesure, selon les choix de nos spectateurs ! Voilà comment nous avons procédé : dès janvier 2022, nous avons proposé une centaine d'artistes, toutes disciplines confondues, sur notre site, et les internautes ont été invités à voter. Nous avons recueilli 6 000 votes en quatre mois : un record ! Pour définir la programmation, il nous a suffi de retenir les cinq premiers artistes plébiscités par le public dans chacun des domaines : arts visuels, numériques et photographiques, arts de la scène ou musique. Vingt-cinq artistes ont été retenus et cette sélection offre donc une programmation très diversifiée !

Comment s'organise une journée Oha ?

Nous avons entièrement privatisé la base de loisirs pour cet événement et toutes les infrastructures ludiques sont mises à disposition de nos festivaliers pour un supplément de 5 € seulement. On peut donc faire des activités nautiques, du kart, du minigolf entre deux concerts, ce qui fait de ce festival un rendez-vous familial. Le festival ouvre ses portes dès midi et se présente comme un espace de convivialité, de détente et de divertissement. On peut bien sûr se nourrir sur place grâce aux nombreux food trucks, mais aussi apprécier sous chapiteaux les créations des plasticiens, des graffeurs ou vidéastes, assister à des performances, écouter des fanfares ou assister à un spectacle de magie, ainsi que découvrir sur la scène off des musiciens méconnus. Ce festival mise vraiment sur l'ouverture et l'accessibilité.

Pratique. Samedi 10 et dimanche 11 septembre, base de loisirs du Mesnil-sous-Jumièges, 20 à 35 €. ohafestival.fr