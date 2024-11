Manche. Saint-Love : la soirée normande pour faire de vraies rencontres entre célibataires

Organisée par Cyril Paniel, la Soirée Saint-Love promet de redonner des couleurs aux rencontres amoureuses. Ce concept inédit s'adresse aux célibataires désireux de sortir des sentiers battus des applis de dating. L'objectif ? "Créer des liens authentiques dans une ambiance ludique et conviviale", précise l'organisateur.

Adieu les écrans, bonjour les vraies rencontres !

Avec un programme bien rodé, cette soirée met de côté les algorithmes et mise sur la simplicité des échanges humains. Pas de likes ou de swipes ici, mais des rires, des regards échangés… et pourquoi pas un strike en guise de coup de foudre ?

Un programme conçu pour briser la glace

La soirée débutera à 19h avec un accueil chaleureux, suivi d'un jeu de questions à 19h30, idéal pour briser la glace en douceur. Une fois les premiers sourires échangés, place à deux parties de bowling où les équipes changeront régulièrement.

Et pour ceux qui aiment les défis, un jeu original baptisé Qui est-ce ? permettra de découvrir les anecdotes et passions des autres participants tout au long de la soirée. Qui sait, peut-être découvrirez-vous que votre futur(e) partenaire adore les mêmes comédies romantiques que vous ou partage votre passion pour les voyages ?

Tarif : 25€

Inclus : 3 boissons, des planches à partager, et 2 parties de bowling.

Et après ? Direction le Milton pour prolonger l'expérience

Si les éclats de rire au bowling ne suffisent pas, la soirée pourra se prolonger à la boîte de nuit Le Milton, juste à côté. Une consommation est offerte pour l'occasion, histoire de poursuivre les discussions dans une ambiance dansante.

"Cette soirée est une alternative idéale pour ceux qui recherchent des rencontres sincères et amusantes, loin des écrans", souligne Cyril Paniel.

Pourquoi tenter l'expérience ?

En cette fin d'automne, rien de tel qu'une soirée chaleureuse pour faire des rencontres mémorables. Que vous soyez timide ou extraverti(e), les activités prévues garantiront des moments décontractés et sans pression.

Inscription obligatoire, les places sont limitées ! Réservez dès maintenant en cliquant ici.

La Soirée Saint-Love, c'est jeudi 28 novembre 2024, à partir de 19h, au Bowling Le Before à Saint-Lô.