Météo. Le littoral normand en vigilance jaune pour vent et vagues-submersion

Lundi 18 novembre, dans un communiqué, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord appelle à la prudence. Des conditions météorologiques délicates sont prévues pour lundi 18 et mardi 19 novembre entre le cap de la Hague et la frontière belge.

Dans un bulletin spécial, Météo France a annoncé des vents d'ouest, sud-ouest de force 7 à 8 et des rafales pour la nuit du lundi 18 au mardi 19 novembre. Avec cette alerte, une vigilance jaune vent est déclarée jusqu'au 20 novembre et une autre pour vagues-submersion qui sera effective jusqu'à mardi 19 novembre après-midi.

Pendant ces différentes alertes, il est recommandé de reporter les sorties à la mer, de ne pas aller contrôler son mouillage pendant l'alerte mais de le faire avant et après ou encore d'être attentif aux messages des autorités concernant les sorties sur le littoral.

En cas d'urgence en mer, c'est le 196 qu'il faut composer.