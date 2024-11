Santé. Vigilance pour les tout-petits : la bronchiolite en phase pré-épidémique en Normandie

La bronchiolite est une infection virale touchant principalement les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans. Elle provoque une toux sèche, une obstruction nasale et des difficultés respiratoires, parfois sévères. Chez les plus petits, les symptômes peuvent évoluer rapidement, nécessitant une surveillance accrue.

Comment se transmet-elle ?

Ce virus se propage par contact direct avec des porteurs, notamment les enfants en collectivité, ou par les sécrétions respiratoires (toux, éternuements). Les objets contaminés peuvent aussi être une source de transmission.

Peut-on prévenir la bronchiolite ?

Des solutions préventives existent :

• Pour les nourrissons : une injection d'anticorps monoclonaux (nirsévimab) dès la naissance, recommandée pour réduire les formes graves.

• Pour les femmes enceintes : un vaccin (Abrysvo) administré en fin de grossesse, protégeant le bébé grâce aux anticorps transmis.

• Mesures barrières : lavage des mains, port du masque et limitation des contacts proches avec les nourrissons.

Reconnaître une forme grave

Certains signes nécessitent une consultation rapide ou un appel au 15 :

• Altération de l'état général (fatigue importante, pleurs inhabituels).

• Difficulté à respirer ou à s'alimenter (moins de 50% de la ration habituelle).

• Fièvre élevée persistante ou mal tolérée.

• En cas de doute, consultez rapidement un professionnel de santé.

Protégeons nos tout-petits en adoptant les bons réflexes.