Bayeux. Estimé 4 000€, un meuble de l'époque Louis XV se vend 141 000€

"C'est une très belle vente", résume maître Régis Bailleul, commissaire-priseur à la salle des ventes de Bayeux. Dimanche 10 et lundi 11 novembre, une vente de la collection d'art et d'objets de la famille Foy-Gérard s'est déroulée avec deux ventes "surprises". La plus grosse a lieu le deuxième jour avec le lot 221, un secrétaire de dame à doucine (moulure à deux courbures), de René Dubois. Ce dernier était ébéniste de la reine Marie-Antoinette.

Double vente à plus de 115 000 euros

Ce secrétaire d'époque Louis XV a fait sensation. Estimé entre 4 000 et 5 000 euros, il a finalement été adjugé à 141 000 euros. Une surprise pour Régis Bailleul, car le meuble était tout de même en mauvais état. Coup double pour la salle des ventes qui, la veille, a vendu une broche en diamants, or et argent. Alors estimée à 40 000 euros, le marteau est finalement tombé à 118 000 euros.

Ce meuble d'époque, malgré son mauvais état, a été vendu 35 fois le prix de son estimation. - Bayeux enchères

