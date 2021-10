Le rappeur Ice-T sort une autobiographie

La jaquette du livre annonce le ton de l'ouvrage : "Ma vie a été une grande histoire /Dans une guerre absolue/ Dois-je faire le bien ? Dois-je faire le mal/ Faire la paix ou devenir dingue ?"

Icône du hip hop américain, Ice-T est considéré comme l'un des inventeurs du gangsta rap des années 80. Orphelin à Los Angeles, élevé non loin des gangs du quartier de South Central, Ice-T, de son vrai nom Tracy Lauren Marrow, raconte dans cette autobiographie sa rédemption. Il livre dans cet ouvrage ses souvenirs aux côtés de ses amis Tupac, Dick Wolf, Chris Rock, et Flavor Flav.

Il revient sur sa vie, de son passé de voyou et de cambrioleur au monde du rap et de la célébrité.

(Ice, Mémoire de ma vie de gangster et de ma rédemption, de South Central à Hollywood, par Ice T et Douglas Century, préface de Stéphanie Binet, à paraître le 15 novembre aux éditions G3J, 25€)