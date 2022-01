musique. Caen : " L'enfant du siècle " en concert au BBC

Le rappeur parisien Lord Esperanza monte sur la grande scène du Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair près de Caen (Calvados), ce week-end. À seulement 22 ans, l'artiste s'attache à multiplier les expériences pour affiner son propos. Bénéficiant d'un riche héritage culturel, il nous fait voyager entre tirades introspectives, révoltes altermondialistes et pointes d'égocentrisme.

Son style musical

Le jeune Lord frappe un grand coup et installe son nom à l'avant-garde d'un hip-hop moderne et alternatif, entre soul trap consciente et atmosphères plus sombres. Celui que l'on surnomme " l'Enfant du siècle " évolue à grande vitesse. Il puise son inspiration des grands 2pac, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Nekfeu, MC Solaar, Kery James et Doc Gynéco.

Pratique. Samedi 23 mars 2019 à 20 heures au Big Band Café. Prévente : 14€. Sur place : 17€.