Calvados. Vous aussi, aidez les moins chanceux à passer un Noël merveilleux ! Une place de manège en échange d'un jouet donné

Vie associative. Grâce à la générosité des habitants et visiteurs de Courseulles-sur-Mer, la collecte de jouets organisée par le manège "Au paradis des enfants" s'annonce plus fructueuse que jamais. Avec déjà plus de 2 000 jouets récoltés, il reste encore deux jours pour faire un geste solidaire avant dimanche 10 novembre.